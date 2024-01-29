Deniz Zeyrek: Millet o zaman bu tür sorulardan etkilenip iktidarları değiştiriyordu, şimdiyse ‘aç kalırız iktidarı değiştirmeyiz’ diyor

Erdoğan’ın bu konuşması, Türkiye’nin siyasi tarihine damga vurmuş bir konuşma olduğu gibi kendi siyasi çıkışının da en önemli başlangıcıdır. 1991’de tercihli seçim nedeniyle milletvekili seçilemeyen (tercih edilmeyen) Erdoğan, 1993’teki bu konuşmadan bir yıl sonra İstanbul Belediye Başkanı, 10 yıl sonra da Başbakan olmuştu. Yaşadığımız ülke 22 yıldır Erdoğan tarafından yönetiliyor. 1993’te Erdoğan çay simit hesabı yapıyordu, bugün de Erdoğan’ın muhalifleri aynı çay simit hesabını yapıyor: “Simit 15, çay 15 lira. Etti mi 30. Üç çocuk, bir hatun, bir de siz. Sadece çayla simit yeseler bir öğün 150 lira. Üç öğün var. Etti mi 450 lira? Ayda 30 gün var. Kaç etti? 13 bin 500 lira. En düşük emekli maaşı kaç? 10 bin lira net. Asgari ücret kaç? 11 bin 400’dü bu ay 17 bin lira olacak. Peki evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını, su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum size… İşte ekonomik durum bu!” İçinizden “ne kadar benzer bir durum” diyorsunuz değil mi? O toplantıda Erdoğan ne demişti? “Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi dahi layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?” Ne kadar kıymetli bir soru değil mi? İşte benzemeyen kısmı burası. Millet o zaman bu tür sorulardan etkilenip iktidarları değiştiriyordu. Şimdi ise “aç kalırız iktidarı değiştirmeyiz” diyor. Erdoğan, 22 yıldır yönettiği ülkede halkı 1993’te eleştirdiği ekonomik seviyeye getirmiş. Bir nevi (kendi deyişiyle) bir çayla bir simidi o halka layık görmüyor. O halk ise Erdoğan’ı saraylarda yaşatıyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı