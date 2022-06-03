Deniz Zeyrek: Kıvırmaya dahi cesaret edemediler

Bir büyük yalan ile bir ağır küfür içeren bu cümlelerin karşı mahallede büyük tepki görmesi kaçınılmazdı. Öyle de oldu. Ancak ben, “kendi mahallesinden kimse tepki gösterecek mi?” diye bekledim. Belki vicdanlı biri çıkıp, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışmadı” derdi. “Aslında şunları kastetmişti, şöyle demek istemişti” diye kıvırmaya dahi cesaret edememişlerdi. Hepsi üç maymunu oynuyordu. Sanki görmemişlerdi, duymamışlardı, bilmiyorlardı!

Deniz Zeyrek’in yazısı