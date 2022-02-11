Deniz Zeyrek: Kılıçdaroğlu’nun isyanı haklı ama sorunu çözmüyor

Bu ülke en yüksek enflasyonu, en derin ekonomik krizi yaşadığında dahi elektrik faturaları bu düzeyde olmamıştı.

Bizim gençliğimizde özelleştirmeyi savunanlar “özelleştir, güzelleştir” sloganı atıyordu. Enerji piyasası özelleştirilirken de “artık son tüketici doğrudan ilk üreticiden elektrik alacak, fiyatlar düşecek” deniyordu. Oysa son tüketici zaten ilk üreticiden alıyordu ve o da TEK’ti.

Sadece 20 yılda gördük ki özelleştirme, güzelleştirme falan olmuyor. Hizmette hiçbir değişiklik olmadığı gibi, özel sektörün daha fazla kar elde etme hırsı sadece faturaları kabartıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “faturayı ödemeyeceğim” isyanı haklı ve milyonların ortak duygusunu yansıtıyor. Ancak sorunu çözmüyor. Çünkü enerjideki bu soygun düzenine son vermeden elektrik gibi çarpan bu faturalardan kurtulamayız.

Deniz Zeyrek’in yazısı