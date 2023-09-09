Deniz Zeyrek: Kendilerini mi, ülkeyi mi düşünüyorlar?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra üçüncü kez bir araya geldiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ali Babacan gibi muhalefet liderleri boşanma davası açıp “mal paylaşımı” derdine düşmüş öfkeli çiftler gibi hareket ediyordu. Önce Erdoğan’ın açıklaması geldi. Cumhur İttifakı partileri 31 Mart 2024 günü yapılacak yerel seçimlerde 81 ilde iş birliği yapma kararı almıştı. Erdoğan ve Bahçeli’nin hedefi, muhalefetin elinde alan 11 Büyükşehirden en az altısını (İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Adana, Antalya) geri almaktı. Aynı şekilde büyükşehir olmayan birçok ilde de belediyeyi Cumhur ittifakından bir partinin alması amaçlanıyordu.
SON HABERLER
Okulların açılmasıyla Covid-19, grip ve kızamıkta artış bekleniyor
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nden (TÜSAD) Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde Covid-19, grip ve kızamık enfeksiyonlarında artış beklediklerini söyledi. Derneğin Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Başkanı olan Aslan, bu hastalıklardan korunmak için çocukların eksik aşılarının tamamlanması uyarısını yaptı. Çok sayıda çocuğun, kapalı ve havasız ortamlarda bir arada bulunması enfeksiyonların bulaşması ve […]
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rugby Dünya Kupası’nda yuhalandı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te dün başlayan 2023 Rugby Dünya Kupası’nın açılış töreni sırasında yuhalandı.
‘Sonraki’ni beklerken hayatı ıskalamayın
Kazanan piyango numaralarını bekler gibi sosyal medya hesabınızı yenileyip ‘sonraki’ neymiş onu merak ediyorsanız, modern dünyanın ‘sonraki’ fenomeninin tuzağına düşmüş olabilirsiniz. Peki çaresi yok mu? Neyse ki var.
Neymar, Pele’nin Brezilya milli takımındaki rekorunu kırdı
Neymar, efsane futbolcu Pele’nin ‘Brezilya milli takımında en çok gol atan oyuncu’ rekorunu kırdı.
Borsada dün en çok kazandıran hisseler
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.