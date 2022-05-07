Deniz Zeyrek: Kavganın tarafları memlekete yazık ediyor

Konuyla birinci dereceden ilgili Bakan ile konuyu siyasetin gündeminde tutan siyasetçi arasında çok “seviyeli” bir polemik yaşanıyor. İçişleri Bakanı çıkıp siyasi parti liderine milyonların önünde “Hayvandan aşağı biridir”, “Soros’un çocuğudur”, “Operasyon çocuğudur” gibi hakaretler saydırmış. Siyasi parti lideri aşağı kalır mı hiç? “Erkeksen Bakanlığın önüne in…” “Sen Oflu değil Koflusun…” “Seni bütün dünyaya korkak ilan ediyorum.”

Sanırsınız okul kantininde aynı kız için kavgaya tutuşmuş liseli iki ergen! Hakaret, meydan okuma ve korkutma, komplo teorileri havada uçuşuyor. Bu seviyesiz kavganın ne evinden yurdundan olmuş, yanlış politikalar yüzünden Türkiye’ye doluşmuş göçmenlere, ne onların neden olduğu kaos nedeniyle sürekli bedel ödemeye başlayan halkımıza hayrı var. Kavganın tarafları memlekete yazık ediyorlar! Biraz seviye lütfen!

Deniz Zeyrek’in yazısı