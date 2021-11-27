Deniz Zeyrek: Kavcıoğlu bu gidişle ‘tabelaları izleyen başkan’ diye geçecek!

Eskiden haber metinlerinde şöyle cümleler olurdu: “Merkez Bankası piyasaya müdahale etti, dolar duruldu.” Bu kez MB, duruma müdahale edemedi, piyasaları yönlendiremedi, dövizi düşüremedi. Çünkü en önemli silahından yoksun: “Rezerv” Ne yazık ki kasasında artık güçlü bir rezervi yok. Eriyen 128 milyar doların, hor kullanılan kötü gün akçesinin ne kadar kıymetli varlıklar olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Bu kez MB, duruma müdahale edemedi. Çünkü rezervden sonraki en önemli silahı da artık yok: “Faiz” Hatta faiz silahını dolara doğru değil, kendisine doğru ateşlemiş vaziyette. Enflasyon bu haldeyken faiz indirildiğinde sonucun ne olacağını MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu hepimizden iyi biliyordur değil mi? Artık şunu kitabın ortasından yazmak lazım: Kavcıoğlu ile sizin, bizim gibi sıradan vatandaşlar arasında hiçbir fark yok. O da olup biteni sadece izleyebiliyor biz de… O da üzerindeki rakamlar sürekli büyüyen benzin ve döviz tabelalarına bakıp duruyor biz de… Çözüm için kılını kıpırdatamayan Kavcıoğlu bu gidişle “Tabelaları izleyen Başkan” diye geçecek!

Deniz Zeyrek’in yazısı