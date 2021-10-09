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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Kaçındıkları yetmiyormuş gibi, milyonlarca liralık vergileri silinecek

Ben 1500 lira işsizlik maaşı aldığımda 13 lira damga vergisi ödeyeceğim, gariban vatandaş Tüpçü’den mutfak tüpü aldığında KDV ve ÖTV ödeyecek ama Demirörenler milyonlarca doları iç içe saklanmış şirketler üzerinden Virjin Adaları’na transfer edecek. Sonra da hem burada hem Londra’da vergiden kaçınarak milyonlarca dolarlık gayrimenkuller satın alacak.

Allah’ın işine bak!


Haçapit’te, İkizdere’de, Carettepe’de, Hasankeyf’te milletin derelerini yok, dağlarını dümdüz eden Cengiz İnşaat’a, Saray müteahhidi Rönesans’a ne demeli? Virjin Adaları üzerinden kaçındıkları vergiler yetmiyormuş gibi, Türkiye’de de kamu ihalelerinden kazandıkları milyarlarca dolar için ödemeleri gereken milyonlarca liralık vergileri silinecek.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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