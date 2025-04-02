Deniz Zeyrek: 'İşkence insanlık suçudur' sloganlarını yeniden duyar olduk

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Emniyette polisin, cezaevinde infaz koruma görevlilerinin kötü muameleleri var. İzmir Barosu’ndan Başkan Sefa Yılmaz ve Ceren Şen Tosun, Menemen Cezaevi’nde gösteriler sonrasında tutuklanan gençlerle görüşmüş. Görüşme sonrası Baro’nun yaptığı açıklamada tutuklu gençlerin infaz koruma memurlarının sözlü ve fiziki saldırısına uğradığına dikkat çekildi. Görüşmeler sırasında gençlerde gözle görülür darp ve cebir izi olmasına rağmen cezaevi doktoru durumu göz ardı etmiş.

İstanbul’da tutuklu gençlerin bazılarında da ciddi darp ve cebir izleri olduğu ziyaretçi avukatlar tarafından tespit edilmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2013’te paylaştığı bir sosyal medya mesajında “İşkenceye sıfır tolerans dedik ve bunu sağladık” demişti. Erdoğan’ın mesajı gerçeği de yansıtıyordu. AK Parti iktidarının en önemli başarılarından biri Avrupa Birliği uyum çalışmaları sırasında karakollarda ve cezaevlerinde sistematik işkenceyi bitirmek olmuştu.

Ne yazık ki Türkiye o mesajdan 12 yıl sonra başa döndü. Artık “İşkence insanlık suçudur”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganlarını yeniden duyar olduk. Muhalefet ve barolar son 15 günde yaşanan işkence raporlarını tek tek tespit edip Adalet Bakanlığı’na, gerekiyorsa da savcılıklara rapor etmelidir. Adalet Bakanlığı da sistematik işkenceye yeniden dönülmesine kapı aralayacak bu kötü örneklere anında müdahale etmeli, “İşkenceye sıfır tolerans” sloganından ödün verilmeyeceğini başta kolluk personeli olmak üzere herkese göstermelidir.

Deniz Zeyrek’in yazısı