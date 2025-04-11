Deniz Zeyrek: İşkence insanlık suçudur beyler, hanımlar ve o taciz hepimizedir

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Çağlayan’da karşılaştıkları karşısında dayanamayıp bir duvarın dibinde ağladığını anlatan Tanrıkulu, genç bir kadın öğrencinin, mahkeme dosyasına girdiği için artık alenileşmiş şu ifadesini okudu: “Saçımdan çekildim. Yerde sürüklendim. Kelepçe takmaya götürürken ‘korkma seni dövmeyeceğim’ dedi. Ambulansın arkasına götürdü. Sakallı, bıyıklı, renkli gözlü ve uzun boylu 1,85-1,90 boyunda olan erkek polis, ‘senin göğüslerin mi var’ dedi ve göğüslerime dokundu. O esnada altıma kaçırmışım.”

Tanrıkulu, “Lanet olsun” diye bitirdiği konuşmasını yaparken, AK Parti sıralarında kimileri kendi aralarında sohbet ediyordu. Belki de dedikodu yapıyorlardı. Belki de fıkra anlatıp gülüyorlardı. Oturduğum, göz yaşlarımı tutamadığım yerden ben de “Lanet olsun” dedim O çocuk sizin çocuğunuz olsa ya da bizzat siz olsaydınız ne hissederdiniz? Anayasası, kanunları olan, vatandaşlarının Anayasa ve kanunlardan gelen temel hak ve özgürlükleri bulunan bir ülkede böyle bir olay yaşanırsa ne olur? Devlet seferber olur. Peki Milattan Sonra 2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde, AK Parti böyle bir olay yaşanırsa ne olur? Adalet bakanı, İçişleri bakanı çıkar iddiayı peşin peşin ‘iftira’ gibi gösterir, gündeme getirenleri ‘hain’ ilan eder. O tacizci görevli bakanlarının tavrından aldığı güçle “Ben devletim kimse dokunamaz” güvencesiyle yaptığının yanına kar kalacağından emin bir şekilde hayatına devam eder.

O genç kadın, “Utanır anlatamaz” diyenleri utandırırcasına size sesleniyor. O milletvekili “Dinlemezsem duymam” diyenlerin kulağını yırtarcasına size sesleniyor. İşkence insanlık suçudur beyler, hanımlar ve o taciz hepimizedir. Bu suç karşısında gözünüz, kulağınız ve hatta vicdanınız bu kadar kararmış olamaz.

Deniz Zeyrek’in yazısı