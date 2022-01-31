Deniz Zeyrek: İmamoğlu ‘Siz de gitmişsiniz o balıkçıya’ dese hakkında dava açılır

Sırf politik çıkarlar için başka bir insanı “karalamak” bu kadar kolay mı olmalı?

Sırf yemek balıkçıdaydı diye İmamoğlu’nun “kafayı bulmaya” gittiğini söylemek tek kelimeyle insafsızlık.

Bir de işin çifte standartlı, adaletsiz tarafı var.

Zira aynı lokantaya Erdoğan da, başbakanlığı döneminde gitmiş. İmamoğlu kalksa, sırf o balıkçıda yemek yedi diye Erdoğan’a, “Siz de gitmişsiniz o balıkçıya. Kafayı bulmaya mı gittiniz” dese “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” suçlamasıyla hakkında dava açılır.

Cumhurbaşkanı, dokunulmazlığını kullanarak herkesi suçlasın, herkesi etiketlesin, rakipleri için çok ağır ifadeler kullansın ama bir rakibi ya da bir vatandaş, aynı ifadeleri cumhurbaşkanı için kullandığında mahkemelerde sürünsün. Bunun neresi adalet?

Deniz Zeyrek’in yazısı