Deniz Zeyrek: İmamoğlu koşuyor, iktidar ordusu kovalıyor

Hani korku ve gerilim filmlerinde bir sahne olur ya… Filmin kahramanları saklanmış, yakındaki tehlikeden kaçmaya çalışır.

O tehlike kimi filmde dinozorlar, kimi filmde ise piranalar, köpek balıkları, zombiler ya da uzaylılardır. En ufak bir çıtırtı, kan damlası, koku, filmin kahramanlarını o tehlikenin hedefi haline getirir.

O da ne? Bir aksilik, karanlıkta üzerine basılan bir çalının çıtırtısı, bir hapşırık, daha önce açılmış bir yaradan sızan kan damlası o tehlikeyi kahramanların üzerine çeker. Önce biri, sonra diğerleri ve kovalamacalı gerilim başlar.

Türkiye’de son dönemde olup bitenleri hep o sahnelere benzetiyorum. Hayatımız sanki benzer kovalamacaların yaşandığı bir TikTok filmi: Zayıflar kaçıyor, güçlüler kovalıyor.

Son zamanlarda, ne yalan söyleyeyim, en popüler film “En kahraman Ekrem”.

Gün geçmiyor ki; İstanbul Büyükşehir Belediyi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun baş kahraman olduğu bir gerilim sahnesi izlemeyelim. Ekrem İmamoğlu koşuyor, iktidar ordusu kovalıyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı