Deniz Zeyrek: İmamoğlu güçlü bir başbakan olmayı tercih edecektir

Muhalefet neden doğrudan “adayımız Ekrem İmamoğlu” demiyor ve gereksiz bir “aday kim olacak” polemiğinin figüranı oluyor? Ya da Ekrem İmamoğlu neden öncelikli hedefini “Cumhurbaşkanı olmak” diye değil de “İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olarak tarihe geçmek” diye açıklıyor?

İmamoğlu, etkisiz yetkisiz bir geçiş dönemi Cumhurbaşkanı olmak yerine bir dönem daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kalmayı, Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine güçlendirilmiş parlamenter sistemde güçlü bir başbakan olmayı, CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan boşalacak Genel Başkanlık koltuğu için güçlü bir aday haline gelmeyi tercih edecektir.

Bütün bu saydıklarımın ışığında “parlamenter sisteme geçiş” şartı kaldığı sürece İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, bir dönem daha İstanbul için aday olacağını söyleyebilirim.

Deniz Zeyrek’in yazısı