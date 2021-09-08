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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: İmam sarığını çıkarıp siyasete atılır ve zirveye gözünü dikerse şaşırmayın

Taliban’la aynı şeyi isteyen Sayın Erbaş’ı aynı zamanda Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı, Ticaret Bakanı, Adalet Bakanı ve Yargıtay Başkanı ilan edelim. Birileri “şeyhülislam olmak istiyor” diyor ya… Doğrusu o değil. Çünkü kendileri, bütün bu kurumların başında olmak istiyor ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonrası dönem için Cumhurbaşkanlığı koltuğuna kendisini “biçilmiş kaftan” görüyor. Kendisi ulu önder Atatürk’e boşuna savaş açmıyor. Kendisi Laikliğe boşuna savaş açmıyor.

Yakında cüppesini, imam sarığını çıkarıp “lacileri” çekip siyasete atılır ve zirveye gözünü dikerse şaşırmayın. Siyasetle bu kadar içli dışlı olması boşuna değil!


Deniz Zeyrek’in yazısı

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