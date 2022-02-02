Deniz Zeyrek: İktidarın milletten af dilemesi gerekmez mi?

Ülkeyi yönetenler işi o kadar abarttı ki kendi bakanlarının af talepleri yetmiyormuş gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da affını istemesini talep etmeye başladı.

Evet, Ekrem İmamoğlu affını istemeli!

Neden mi? –

-TÜİK’in dahi yüzde 36.5 olarak ölçtüğü gerçekte yüzde 80’leri bulan enflasyon, namı diğer “hayat pahalılığı” için

-Yüzde 11’leri bulan “işsizlik” için

-Özetle: Bu taşı toprağı altın, cennet ülkeyi bu hale getirdiği, varlık içinde yokluk yaşattığı için!

Muhtemelen şu an diyorsunuz ki “Kar fırtınası sırasında bir saat yemeğe gitti diye bu kadar şeyi İmamoğlu’na mı yüklüyorsunuz? Bunların İmamoğlu’yla ne ilgisi var?” Haklısınız, hiçbir ilgisi yok! Saydıklarımın tamamı, iktidarın başarısızlık hanesine yazılması gereken şeyler.

İmamoğlu iktidardan affını istemeden önce iktidarın yaşattığı olumsuzluklardan dolayı milletten af dilemesi gerekmez mi?

Deniz Zeyrek’in yazısı