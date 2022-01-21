Deniz Zeyrek: İktidarın ‘Kürt planı’ işe yarayabilir

İktidarın, elinde ekonomik kriz gibi değerli bir koz olan muhalefeti savunma pozisyonunda tutma konusunda iki kozu var:

1) Muhalefetin aday belirleme sürecini karıştırmak: Bu çerçevede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık rekabeti körükleniyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu karşı karşıya getirilerek muhalefet ittifakındaki ayrışmaların daha da derinleştirilmesi arzulanıyor.

2) Kürt oylarını geri kazanmak ve HDP seçmenini muhalefete küstürmek: Bu konudaki en önemli koz ise HDP ve PKK üzerine kurulmuş iki ayaklı bir “Kürt planı”.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kürt oylarını yeniden kazanabilir mi bilmiyorum ama hayata geçirilen “Kürt planı” işe yarayabilir ve böyle giderse muhalefet adayı Kürt oylarını kaybedebilir. Bu da “seçim zaferi” için en kritik anahtar olabilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı