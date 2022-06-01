Deniz Zeyrek: İktidarın elinde bu tabloyu değiştirecek sihirli değnek yok

Tablo ortada ve iktidarın elinde bu tabloyu değiştirecek sihirli bir değnek yok. Herkes şu konuda hemfikir: “Hükümet seçim sürecinde ekonominin karşısına yurt dışı operasyonları, terörle mücadeleyi, dış politikayı koymaya çalışacak ama nafile…” Peki, hal böyleyken iktidar ilk seçimlere dek geçecek sürede nasıl bir yol izleyecek? Bunun çok basit bir cevabı yok ama yine de yol haritasını kestirmek zor değil. İktidarın en büyük siyasi hedefi, tabanından daha fazla kan kaybının önüne geçmek, yani “oylarını konsolide etmek”. Bunun için de her şeye rağmen güçlü görünmek gerek. İşte bugünlerde karşılaştığımız bütün anormallikler bu “güçlü görünme” çabasının ürünü. “Toplum her zaman güçlünün yanında yer alır” düşüncesiyle izlenen bu politika, kendisini ister istemez “otoriter bir yönetim” anlayışıyla gösteriyor. Otoriter yönetim anlayışı da her zaman ülke adına “traji-komik” ve üzücü görüntüler ortaya çıkarmakla birlikte iktidarı komik duruma düşürüyor.
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