Deniz Zeyrek: İktidarın CHP'yi geçmişte DEM Parti'ye yaptığı gibi 'öcü parti' haline getirme çabası

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İktidarın CHP’yi geçmişte DEM Parti’ye yaptığı gibi “öcü parti” haline getirme çabasını ben de gözlemliyorum.

İktidar bunu yaparak bir taşla üç kuş vurmak istiyor:

– CHP’yi itibarsızlaştırmak

– CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu saf dışı bırakmak.

– Hala güçlü olduğu izlenimi vererek ekonomik kriz gibi faktörlerle dağılan tabanını birleştirmeye çalışmak.

2009’daki fotoğrafta yer alan isimlerin bir kısmı, 2013-15 arasında ve şu sıralarda iktidarla birlikte çözüm sürecini yönetmişti/yönetiyor. Bir nevi, AK Parti 2009’da tek sıra dizip plastik kelepçeyle kelepçelediği o insanlardan 2013’te ve bugün medet umdu/umuyor. Hatta siyasi geleceğini o insanlara bağlamış vaziyette.

Büyük ihtimalle ilk seçimlerden sonra, siyasette rüzgarlar yön değiştirince ikinci fotoğraftaki insanlar da aklanacak ve bu fotoğraf da 2009’daki fotoğraf gibi tarihe geçecek.

Deniz Zeyrek’in yazısı