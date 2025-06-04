Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: İktidarın CHP'yi geçmişte DEM Parti'ye yaptığı gibi 'öcü parti' haline getirme çabası

warning
Okura not:

Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

İktidarın CHP’yi geçmişte DEM Parti’ye yaptığı gibi “öcü parti” haline getirme çabasını ben de gözlemliyorum.


İktidar bunu yaparak bir taşla üç kuş vurmak istiyor:

– CHP’yi itibarsızlaştırmak

– CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu saf dışı bırakmak.

– Hala güçlü olduğu izlenimi vererek ekonomik kriz gibi faktörlerle dağılan tabanını birleştirmeye çalışmak.

2009’daki fotoğrafta yer alan isimlerin bir kısmı, 2013-15 arasında ve şu sıralarda iktidarla birlikte çözüm sürecini yönetmişti/yönetiyor. Bir nevi, AK Parti 2009’da tek sıra dizip plastik kelepçeyle kelepçelediği o insanlardan 2013’te ve bugün medet umdu/umuyor. Hatta siyasi geleceğini o insanlara bağlamış vaziyette.

Büyük ihtimalle ilk seçimlerden sonra, siyasette rüzgarlar yön değiştirince ikinci fotoğraftaki insanlar da aklanacak ve bu fotoğraf da 2009’daki fotoğraf gibi tarihe geçecek.

Deniz Zeyrek’in yazısı

SON HABERLER