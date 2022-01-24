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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: İktidar varlığını sürdürmek için korku ve baskı silahına muhtaç

Sezen Aksu’nun “dili koparılarak”, Sedef Kabaş hapse atılarak on binlerce vatandaşa “hakaret davası” açılarak, iktidardan ve icraatlarından rahatsız olanlara sürekli “Oturun oturduğunuz yerde, yoksa sizin de başınıza gelebilir” mesajı veriliyor.

Uzun lafın kısası, iktidar varlığını sürdürmek için “korku, gerilim ve baskı” silahına muhtaç hale gelmiş. Çünkü, vatandaşa refah sunamıyor. Çünkü, icraatlarına güvenemiyor. Çünkü, sorunlara çözüm üretemiyor. Çünkü, hoşgörüsü de söyleyecek sözü de kalmamış.


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