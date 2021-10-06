Deniz Zeyrek: İktidar partisi, başkanlık sistemi konusunda çıkmazda

AK Parti içinde yönetim sistemiyle ilgili “paradigmanın değişmesi gerektiğine inanan” geniş bir grup var. Aralarında partinin çok önemli isimleri de var. Başkanlık Sistemi’nin ilerleme getirdiğine inanmak bir yana, ülkeyi birçok açıdan geriye götürdüğünü düşünüyorlar. Ülkeyi yönetenlerin, millete hesap vermek zorunda olmamasının, partiyi millet karşısında zor durumda bıraktığına dikkat çekiyorlar.

Anlayacağınız iktidar partisi, Başkanlık Sistemi konusunda çıkmazda. Çünkü, AK Parti teşkilatlarında anket yapsanız, Başkanlık Sistemi çıkmayabilir. Peki durum böyleyken AK Parti Başkalık Sistemi’nden vazgeçer mi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vazgeçmez.

Deniz Zeyrek’in yazısı