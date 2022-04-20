Deniz Zeyrek: İktidar iki konuda kararsızlık ve dağınıklık yaşıyor

Hem ekonomik kriz hem göçmen sorunu palyatif önlemlerle çözülemeyecek hale geldiğinden, iki alanda da radikal kararlar alınması gerekiyor. Ancak iktidar yaklaşan seçimler nedeniyle iki konuda da kararsızlık ve dağınıklık yaşıyor. Ciddi bir yol haritası belirleyemiyor. Bakın göreceksiniz: İçeride ekonomik kriz ve göçmen sorunu konusunda sonuçları somut ve hissedilir bir çıkış bulunamazsa, Vladimir Putin’e Ukrayna’dan onurlu çıkışın yolunu bulunsa dahi bir işe yaramayacak.
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Her zaman genç: Duygu Asena
Yaşasaydı, bugün 76’ıncı yaşını kutlayacaktı. Büyük ihtimalle sosyal medyayı çok aktif kullanacak, hayatı
Bekir Ağırdır beni niçin yalanladı?
Sanırım Bekir bey, Gül aleyhine oluşan bu tepkilerin hedefi olmamak için herkesin bildiği bir bilgiyi yalanladı ve bana çok ayıp etti.
Özal ve ‘dört eğilim’in iktidarı!
Turgut Özal’ın ‘dört eğilim’inin temel hedefi politika yapılıyormuş gibi davranılan ve sınırları önceden çizilmiş bir kum havuzu siyasetiydi. Bugün o kum havuzunda siyaset illüzyonu üretenlerin Özal’a hürmeti şaşırtıcı değil. Özal, 24 Ocak/12 Eylül süreci ve ‘dört eğilim’ doktrini olmasaydı, bugün hiçbiri var olmayacaktı.
İBB’nin AKP döneminden kalan imar planlarına Danıştay’dan bozma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şimdiki yönetiminden önceki AKP’li idarecilerinin tarihi yarımadayı yapılaşmaya açacak imar planlarını Danıştay bozdu. ‘İhya’ adı altındaki imar planlarına göre, kayıp eser niteliğindeki tarihi eserler yeterli arşiv taraması yapılmadan İBB’nin tarihi yarımadada uygun gördüğü yerlere yapılacaktı.
Bilim insanlarına göre umut verici: Europa’da su yüzeye daha yakın olabilir
Bilim insanları, Jüpiter’in buzullarla kaplı uydusu Europa’da suyun yüzeye düşünülenden daha yakın olabileceğini iddia etti.