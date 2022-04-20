Deniz Zeyrek: İktidar iki konuda kararsızlık ve dağınıklık yaşıyor

Hem ekonomik kriz hem göçmen sorunu palyatif önlemlerle çözülemeyecek hale geldiğinden, iki alanda da radikal kararlar alınması gerekiyor. Ancak iktidar yaklaşan seçimler nedeniyle iki konuda da kararsızlık ve dağınıklık yaşıyor. Ciddi bir yol haritası belirleyemiyor. Bakın göreceksiniz: İçeride ekonomik kriz ve göçmen sorunu konusunda sonuçları somut ve hissedilir bir çıkış bulunamazsa, Vladimir Putin’e Ukrayna’dan onurlu çıkışın yolunu bulunsa dahi bir işe yaramayacak.

Deniz Zeyrek’in yazısı