Deniz Zeyrek: Hükümet bu sorunları çözemez

Halk küçük bir demet sunduğum bu sorunları çözmesi için hükümetten adım atmasını bekliyor. Oysa hükümet o sorunları ya görmüyor ya da görmezden geliyor. Bununla da yetinmiyor, Türkiye’yi Almanya’yla, ABD’yle ya da Japonya’yla kıyaslıyor. Artık şu acı gerçekle yüzleşmek zorundayız: Hükümet bu sorunları çözemez. Zira, “(iktidara göre) olmayan” sorun çözülemez.

Deniz Zeyrek’in yazısı