Deniz Zeyrek: ‘Hayaller Mars, gerçekler patates’ durumu yaşadık

İktidar daha geçen ay uzaya gitmeye, 30-40 milyar dolarlık ‘Kanal İstanbul’ projesine kazma vurmaya hazırlanıyordu.
Ancak bu hafta üreticinin elinde kalmış patatesi Toprak Mahsülleri Ofisi aracılığıyla satın alıp törenle yoksul ailelere dağıtmak zorunda kaldı.
Anlayacağınız bir kez daha ‘Hayaller Mars, gerçekler yoksula ücretsiz Patates’ durumu yaşadık.
Patatesin 1531’de İspanyol kaşif Pizarro’nun keşif gemilerine yüklenmesiyle başlayan ‘kurtarıcılık’ hikayesi, yaklaşık 500 yıl sonra 2021 yılında Türkiye’de devam ediyor.