Deniz Zeyrek: Hani Türkiye için ‘onur meselesi’ydi?

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sadece cinayete değil, Suudi Arabistan’ın yaptığı yargılamaya da tepki göstermişti: “Karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır” Gelin görün ki aynı Türkiye, vahşi cinayetin dosyasını “beklentileri karşılamaktan uzak” o Suudi Arabistan yargısına teslim etmeye hazırlanıyor ve bizden de “6706 sayılı kanunun 24. maddesi gereği yapılıyor” açıklamasına inanmamız bekleniyor. Belli ki İsrail’le normalleşme çerçevesinde, İsrail’in üç gün önce Cenin’de üç Filistinliyi katletmesine dahi sessiz kalan Ankara, bir boykotla Türkiye’ye 6 milyar dolarlık bir fatura çıkaran Suudi Arabistan’la normalleşme uğruna da Kaşıkçı dosyasını kapatıyor. Hani vahşi cinayetin hesabının sorulması, Türkiye için “onur meselesi”ydi? Oldu mu şimdi? Altı milyar dolar bir şekilde bulunurdu! Ülkenin onuru ne olacak peki?
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