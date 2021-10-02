Deniz Zeyrek: Halk desteğini kaybederseniz, yasaları nasıl değiştirirseniz değiştirin faydası olmuyor

Gördüğünüz gibi, yapılacak düzenlemeler, aynı (hatta az) oyla daha çok milletvekili elde etmeyi, yeni kurulan partileri zor durumda bırakmayı hedefliyor. Bir başka hedef de muhalefetin parçalı kalmasını sağlayıp, Millet İttifakı’nın muhalefetin tek odağı olmasını engellemek.

27 yıldır sahada olan ve birçok seçim takip eden bir gazeteci olarak şunu net söyleyebilirim; halk desteğini kaybederseniz, yasaları nasıl değiştirirseniz değiştirin bir faydası olmuyor.

Bakalım Cumhur İttifakı hedefine ulaşabilecek mi?

Deniz Zeyrek’in yazısı