Deniz Zeyrek: Geriye sadece muhalefetin adayını belirlemek kalacak

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi…

Bu altı parti, Türkiye’nin demokrasisi “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e geçme konusunda uzlaştılar. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, bugün saat 19:00’da Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel’deki tesisinde buluşacak ve yemek yiyecek.

Belli ki dört partili Millet İttifakı, Ahlatlıbel Zirvesi’nin ardından altı partili bir ittifaka dönüşecek ve kısa süre içinde yol haritasını kamuoyuna duyuracak.

Bu arada muhalefet zirvesinde HDP yok ama HDP de demokratik parlamenter sistemi destekliyor. Haliyle ilk yapılacak genel seçimlerde TİP gibi diğer sol partilerle ittifak yapması beklenen HDP, Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet bloğuna dışarıdan destek verebilir.

Ahlatlıbel Zirvesi’nden ve ortak metnin açıklanmasından sonra geriye sadece muhalefetin adayını belirlemek kalacak. O aşamanın da erken seçim olmazsa 2023 başında gerçekleşmesi bekleniyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı