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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Etrafımızdaki ateş çemberine yeni bir ‘kalıcı’ halka eklenebilir

ABD ve Avrupa Birliği hatta NATO daha önce Bosna’da, Kosova’da benzer bir tutum sergiledi. NATO ordusu devreye girene dek Kosova’da binlerce Arnavut ve Türk Sırbistan’ın hedefi oldu. Batının kayıtsızlığı nedeniyle Bosna’da yaşanan büyük katliamlar hafızalarımızda hala taze.

Batılıların benzer bir tavrı Ukrayna’da da sürdüreceği açık.


Bakın ABD’nin Irak işgali 2003’te başladı, peşi sıra bir iç savaş geldi. Irak hala durulmuş değil. Suriye yönetimini devirme çabaları 2011’de başladı. Beşar Esad hala görevinin başında ama Suriye fiilen üçe bölünmüş vaziyette ve ülke 11 yıldır iç savaşın gölgesinde inim inim ağlıyor.

Rusya-Ukrayna krizi de uzayabilir, etrafımızdaki ateş çemberine yeni bir “kalıcı” halka daha eklenebilir.

Güneyindeki, doğusundaki çatışmalar nedeniyle ağır ekonomik bedeller ödeyen Türkiye, kuzeyindeki yeni krizin uzayabileceği gerçeğine de hazırlıklı olmalı.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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