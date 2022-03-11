Deniz Zeyrek: Erdoğan’la finale kalsa, Diyarbakır Kılıçdaroğlu’nu destekler

Gördüğüm manzaradan şunu çıkardım: CHP ilk genel seçimlerde TBMM’ye bir Diyarbakır Milletvekili sokacaktır. Sayı ikiye çıkarsa da şaşırmam. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan finale kalsa, Diyarbakır büyük bir çoğunlukla Kılıçdaroğlu’nu destekler. İkinci turda Kılıçdaroğlu’na oy verecek olanlar arasında sadece HDP tabanı değil, AK Parti’nin eski seçmenleri de olacaktır.
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 15’inci gününde öne çıkan gelişmeler
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 15’inci gün.
Erdoğan faiz indirip doları zıplatmasaydı benzin ve motorin bugün ne kadar olurdu?
Hükümete göre benzin ve motorinde ortaya çıkan tablo Rusya-Ukrayna savaşının petrol fiyatlarını artırmasıyla alakalı. Bazı ekonomistlere göreyse tabeladaki rakamlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da rolü büyük.
MHK başkanı ‘hakem’ kararını anlattı: Bazı arkadaşlar kurumun üzerinde davrandı
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 hakemle ilgili karar hakkında “Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp. Bu listeden tamamen ben sorumluyum” dedi.
‘Nevruz Deklarasyonu’ Diyarbakır’da açıklandı: ‘Şimdi kazanma zamanı’
HDP, DTK, Özgür Kadın Hareketi ve DBP, bu yıl 72 merkezde kutlanması planlanan Nevruz için hazırlanan deklarasyonu açıkladı. Bu yılki slogan ‘Şimdi kazanma zamanı’ olarak belirlendi.
Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı düşüş
Merkez Bankası’nın (MB) net rezervlerinde 4 Mart’la biten hafta itibariyle sınırlı bir düşüş kaydedildi.