Deniz Zeyrek: Erdoğan’la finale kalsa, Diyarbakır Kılıçdaroğlu’nu destekler

Gördüğüm manzaradan şunu çıkardım: CHP ilk genel seçimlerde TBMM’ye bir Diyarbakır Milletvekili sokacaktır. Sayı ikiye çıkarsa da şaşırmam. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan finale kalsa, Diyarbakır büyük bir çoğunlukla Kılıçdaroğlu’nu destekler. İkinci turda Kılıçdaroğlu’na oy verecek olanlar arasında sadece HDP tabanı değil, AK Parti’nin eski seçmenleri de olacaktır.

Deniz Zeyrek’in yazısı