Deniz Zeyrek: Erdoğan, New York’tan yeni bir ‘Kabil görevi’ ile dönebilir

Erdoğan, ABD’den olası Afganistan görevi için destek teklifi dışında PKK ve FETÖ’yle mücadele konusunda da iş birliği isteyecek. ABD bu zor görev karşısında Türkiye’nin bazı taleplerini de karşılayabilir. Haliyle Erdoğan, New York’tan Mehmetçiğe yeni bir “Kabil görevi” ile dönebilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı