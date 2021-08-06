Deniz Zeyrek: Erdoğan nereden nereye geldiyse Türkiye’de demokrasi de oraya geldi

“Türkiye’de demokrasi nereden nereye geldi” diye sorarsanız eğer, size büyük ihtimalle “Erdoğan nereden nereye geldiyse Türkiye’de demokrasi de oraya geldi” karşılığını verirdim.

Dicle kıyısında kurdun kaptığı bir koyunun mesuliyetini alan bir Başbakan’dan göz göre göre yanan ormanlarda yanan canlıları sıradan bir sonuç gibi gören, “Bütün bu canlıların sahiplerine hemen ödemelerini yapacağız. Büyükbaşsa büyükbaş, koyun, beyaz et… Hepsinin ödemelerini yapacağız” diyebilen bir Cumhurbaşkanı’na.

Üstelik o Cumhurbaşkanı, imkanları, yetkileri ve sahip olduğu güç bakımından o Başbakan’dan çok daha kudretli.

Deniz Zeyrek’in yazısı