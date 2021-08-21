Deniz Zeyrek: Erdoğan, bazı bakanları daha affedecek

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, Erdoğan, çalışmalarından tatmin olmadığı bazı bakanları daha affedecek. Bu nedenle kendisine bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu’nu harekete geçirdi. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere özellikle ekonomiyle ilgili olan üç ya da dört bakanlık kısa süre içinde denetlenmeye başlanacak. Söz konusu bakanlıklarda denetleme süreci bitmeden de bakan değişimine gidilebilir. İşlerin iyi gitmemesinin, 2023 seçimlerine “oy” ve hatta “iktidar” kaybı olarak yansıyabileceğini de bunun önüne geçmek için kritik adımlar atması gerektiğini de bilen Erdoğan, ses getiren değişiklikler de yapabilir. Atılacak adımlar iktidarı kaybetmenin önüne geçer mi bilinmez ama sonbahara girerken iktidar cenahında hareketli günler yaşanacağı kesin.
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