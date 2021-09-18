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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Erdoğan artık ‘zenginlerin cumhurbaşkanı’

Erdoğan’ın Kürt politikası, oylarını düşüren ikinci en önemli neden. Kendisini “Kürt” ya da “Zaza” olarak ifade edenlerin arasında Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 20’ye düşmüş. Bu oran, “düşük gelirli insanlar” arasında da neredeyse aynı. Erdoğan’a oy vereceğini belirtenler arasında en büyük grup üst orta ve yüksek gelir grubu. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan artık “Zenginlerin Cumhurbaşkanı”. Bu arada ilginç bir detay daha paylaşayım: Erdoğan’ın en fazla oy kaybı yaşadığı yerler, Cumhur İttifakı’nın hakim olduğu iller. PANORAMATR’nin raporunda yok ama benim Anadolu seyahatlerinde yaptığım bir gözlem var: Erdoğan’ın kadın seçmenlerdeki oyu da düşüyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı


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Prof. Karateke’den gebelere ‘Aşılanın’ çağrısı: Risk yüzde 70 daha yüksek

Türkiye’nin farklı bölgelerinden, Covid-19 kaynaklı çok sayıda gebe ölümü bildiriliyor. Gebelerdeki ölüm artışı, halen etkili Delta varyantına bağlanıyor. Geçen yıl bu kadar yoğun gebe ölümü görülmediğini belirten Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, “Covid-19, gebelikte anne ve bebeği için ölümcül sonuçları olabilen ciddi bir risk faktörü” dedi. Karateke, gebelik planlayanlara, gebelere ve tüp bebek isteyenlere mutlaka aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

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