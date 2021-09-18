Deniz Zeyrek: Erdoğan artık ‘zenginlerin cumhurbaşkanı’

Erdoğan’ın Kürt politikası, oylarını düşüren ikinci en önemli neden. Kendisini “Kürt” ya da “Zaza” olarak ifade edenlerin arasında Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 20’ye düşmüş. Bu oran, “düşük gelirli insanlar” arasında da neredeyse aynı. Erdoğan’a oy vereceğini belirtenler arasında en büyük grup üst orta ve yüksek gelir grubu. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan artık “Zenginlerin Cumhurbaşkanı”. Bu arada ilginç bir detay daha paylaşayım: Erdoğan’ın en fazla oy kaybı yaşadığı yerler, Cumhur İttifakı’nın hakim olduğu iller. PANORAMATR’nin raporunda yok ama benim Anadolu seyahatlerinde yaptığım bir gözlem var: Erdoğan’ın kadın seçmenlerdeki oyu da düşüyor.
SON HABERLER
Prof. Karateke’den gebelere ‘Aşılanın’ çağrısı: Risk yüzde 70 daha yüksek
Türkiye’nin farklı bölgelerinden, Covid-19 kaynaklı çok sayıda gebe ölümü bildiriliyor. Gebelerdeki ölüm artışı, halen etkili Delta varyantına bağlanıyor. Geçen yıl bu kadar yoğun gebe ölümü görülmediğini belirten Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, “Covid-19, gebelikte anne ve bebeği için ölümcül sonuçları olabilen ciddi bir risk faktörü” dedi. Karateke, gebelik planlayanlara, gebelere ve tüp bebek isteyenlere mutlaka aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.
AYM, iğne sonrası siyatik sinirinde hasar oluşan kişi hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdi
Anayasa Mahkemesi (AYM), hastanede iğneden sonra siyatik sinirinde hasar oluştuğunu öne süren kişinin bireysel başvurusunda, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Zırhlı aracın çarpması sonucu ölen Efe için babası asli kusurlu bulundu
Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki Efe Tektekin için hazırlanan bilirkişi raporunda çocuğun babası Ahmet Tektekin ‘Efe’yi gözetmediği’ gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.
BDDK’dan bireysel kredi hamlesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 50 bin lira üstü tüketici kredileri için 36 ay olan vade sınırının 24 aya düşürüldüğünü açıkladı.
G20 ülkeleri frene basmalı: Yüzyılın sonuna kadar dünyanın sıcaklığı 2,4°C artacak
World Resources Institute (WRI) ve Climate Analytics, G20 ülkelerinin küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedefini ulaşılabilir kılmak ciddi adımlar atılması gerektiğini gözler önüne serdi.