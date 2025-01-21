Deniz Zeyrek: Emeklilerin büyük bölümü neden 'en düşük emekli maaşı' seviyesinde ücretler alıyor?

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Her yıl 11-12 trilyon lira vergi ödeyen bir halkız.

22 yılda 3 trilyon dolar vergi toplamış bir iktidarımız var.

Sadece özelleştirmelerden gelir 70 milyar dolar ve bu gelir iktidarın övündüğü Osmangazi Köprüsü, Üçüncü Köprü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Otoyollar, duble yollar ve hastanelerin tümünün maliyetini karşılamaya yetiyor ve artıyor.

Peki bu ülkenin halkı, 22 yılda 3 trilyon dolar vergi toplayan bir devlette yaşıyormuş gibi mi?

Mesela enflasyon, faizler, kurlar aynı anda neden bu kadar yüksek?

Maliyetler ve fiyatlar neden bu kadar yüksek?

Peki bu fiyatlar karşısında insanların gelirleri neden düşük?

Bu ülkenin çalışanları, memurları, asgari ücretlileri hak ettikleri maaşı alıyor mu?

Emeklilerin büyük bölümü neden “en düşük emekli maaşı” seviyesinde ücretler alıyor?

İktidar neden hâlâ emekli maaşlarını ödeyebilme telaşı içinde?

Bu soruların birçok yanıtı var ama en önemlisi şu:

Ülkemiz kötü yönetiliyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı