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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Elinden geleni yap Ali Erbaş, kahrolacaksın!

Anıtkabir dün Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünde tıklım tıklımdı.

Millet unutmuyor” dediysem, bu topraklarda yaşayan herkesi kastettiğimi sanmayın. Ali Erbaş isimli şahıs ile kendisi gibi düşünen bir grup, her zaman olduğu gibi milletin bu tavrından hep rahatsız oluyor. Atatürk’ün adını anmamak için çaba gösteriyor.


Elinden geleni yap Ali Erbaş. Biz, kurucu önderlerimizi asla unutmayacağız ama seni unutacağız. O başkanlık cübbesini çıkardığın gün unutulup gideceksin. Hayatının sonuna dek Atatürk’e duyulan sevgi ve minnetin arttığını görüp kahrolacaksın!

Deniz Zeyrek’in yazısı

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