Deniz Zeyrek: Dosta düşmana nasıl izah edeceğiz?

Gördüğünüz gibi petrol fiyatındaki artış oranı da dolar kurundaki artış oranı da Türkiye’deki benzin ve motorin fiyatlarının artış oranıyla uyumsuz. Bakın bizi kıskanan Almanya’da 19 Ekim günü 1.75 Euro olan bir litre benzin, bugünlerde 2.1 Euro’ya satılıyor. Yani aradaki artış yüzde 17 civarında. Diyeceksiniz “Euro kuru da arttı”. Gelin ona da bakalım: Almanya’da 19 Ekim 2021 günü 22.4 lira olan bir litre benzin bugünün kuruyla 36.9 liraya çıkmış. Aradaki fark (kur farkı dahil) yüzde 64. Belki Sayın Nureddin Nebati gözleriyle bize anlatır: Bütün bu rakamları alt alta yazarsak bizdeki “yüzde 151” artışı dosta düşmana nasıl izah edeceğiz?
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