Deniz Zeyrek: Diyanet’in verdiği bilgiye göre araç satın alınmamış, kiralanmış

Diyanet’in verdiği bilgiye göre araç satın alınmamış, kiralanmış. O nedenle aracı satın alıp kamuya araç kiralayan şirketten bir yetkiliye kiralama fiyatını sordum.

Ne kadarmış biliyor musunuz?

Bu seviyedeki (Mercedes S serisi, BMW 7 serisi, Audi A8 gibi) araçların ortalama kiralama ücreti aylık 400- 450 bin lira civarındaymış.

Bu rakam yıllık 5 milyonu buluyor ki bu da üç yılda aracın satın alma fiyatının kira olarak ödeneceği anlamına geliyor.

Ali Erbaş bu son makam icraatıyla bir taşla iki kuş vurmuş durumda.

İlk taş Mehmet Şimşek’in “Kamuda tasarruf” perdesini delip geçmiş.

İkinci taş ise TOGG’a gelmiş ve TOGG’un camını çerçevesini indirmiş.

Ülkenin “konumu itibariyle sözüne en çok güvenilmesi gereken ismi” TOGG’un yoğun şehirler arası seyahatlerde kullanılamadığını, sadece Ankara’da makam hizmetlerinde kullanıldığını açıklamış.

TOGG için bundan daha kötü bir reklam olabilir mi?

Bunu biz yapsak yemediğimiz laf kalmamıştı.

TOGG’a yapılır mı bu sayın Erbaş?

Nasıl kıydınız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir çağrısıyla değil ellerini, gövdelerinin tamamını taşın altına koyup TOGG’u üreten “babayiğitlere”?

Deniz Zeyrek’in yazısı