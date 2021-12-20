Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Dilerim yanılıyorumdur

Bu düzenleme sonucunda, asgari ücret kısa süre sonra ülke çapında bütün sektörlerde “ortalama” ücret olacak.

Bir kaynağım, Çalışma Bakanlığı’nın bu düzenlemeye karşı çıktığını ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ısrarı sonucunda işin bu hale geldiğini söyledi. Kaynağıma göre bu iş bilmezlikten kaynaklanıyor.


Ancak ben öyle düşünmüyorum.

Bu düzenleme hükümetin yeni ekonomi modeliyle çok örtüşüyor.

Neydi o model?

“İhracat ihracat ihracat” modeliyle çalışan Çin modeli. Çin modeli neyle ünlü? “Ucuz iş gücü”yle.

Mühendisinden en alt seviyeye bütün çalışanların ortalama bir ücrete mahkum olduğu bir model yani.

Dilerim yanılıyorumdur.

Zira bu iş bilinçli yapılıyorsa, orta vadede ülkenin Çin’e benzeyen yanı sadece ekonomik modeli olmayacak!

Deniz Zeyrek’in yazısı

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TİP, derdinin, dört olan vekil sayısını 14’e çıkarmak olmadığını, seçimler aracılığıyla toplumsal muhalefetin direncini artırmaya ve ülkenin ‘ilerici birikimini’ meclise taşımaya çalışacağını, seçim ittifakını yalnızca ‘kurtuluş’ için değil, aynı zamanda ‘kuruluş’ için de elzem kabul ettiğini; halkın, ancak solun değerleri ve çabasıyla kendi sesine kavuşabileceğini ve önümüzdeki seçimlerin ‘birliktelik’ için gerekli fırsatları sunduğunu ilan ediyor.