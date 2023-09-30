Deniz Zeyrek: Devleti yönetenlerin beceriksizliği yüzünden millet ek bir bedel ödüyor

Artık insanlar gelirlerini de artıramadığı gibi ek gelir yaratmak istediğinde paraya daha yüksek faizle ulaşabilir hale geldi. Zamlar, vergi artışları ve yeni vergiler de yağmur gibi geldi. Yeni hükümet krizin devlete etkilerini azaltmak, devletin gelirlerini artırmak için yeni vergiler saldı. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi de bunlardan biriydi. İktidarın beceriksizliği ile ortaya çıkan bütçe açığının bir kısmı, şimdilerde milletin sırtına yüklenen yeni Motorlu Taşıtlar Vergisiyle kapatılmaya çalışılıyor. Ana muhalefet Partisi, ek vergi salınmasına ilişkin yasal düzenlemeyi, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, uzun uzun bekledikten sonra “iptal isteminin reddine” karar verdi.

Düşünün Devleti yönetenlerin becerisizliği yüzünden millet ek bir bedel ödüyor. Ödenen vergileri tekrar ödemek zorunda kalıyor. Anayasa Mahkemesi de bu vergiyi Anayasa’ya uygun buluyor ve güya işini “millet adına” yapmış oluyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı