Deniz Zeyrek: Devlet, okuldaki çocuklarını doyuramıyor

Şimdi “Yeni Türkiye”ye gelelim. TOGG’uyla, Gabar petrolüyle, Karadeniz doğalgazıyla, İHA’ları ve SiHA’larıyla övünen, liderleri uçak filolarından devasa makam arabalarından ve konvoylarından, bir nevi itibarlarından tasarruf etmeyen “Yeni Türkiye”ye.

Hem de öyle Kars’a falan değil. Tam göbeğine… Ankara’ya, İstanbul’a, İzmir’e… Bu yeni Türkiye’de ne yazık ki devlet okuldaki çocuklarını doyuramıyor. Ankara’da, İstanbul’da ve İzmir’de bazı devlet okullarında bir öğün yemek fiyatı 70, 80 hatta 100 lirayı bulmuş. Bütün gün ilköğretim ya da ortaöğretim çağındaki bir öğrenci, öğlen karnını doyurmak için bu parayı ödemek zorunda. Ayda 20 gün yesen 2000 lira. 10 ay yesen 20 bin lira. Ya da aç kalmak! Kaşıklı eylem ve gözaltılar sayesinde fark ettik ki 9 Eylül Üniversitesi’nde yemek fiyatı (TÜİK’in resmi enflasyonu yüzde 62 iken) yüzde 190 artmış ve üniversite öğrencileri de aynı durumda!

Deniz Zeyrek’in yazısı