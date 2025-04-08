Deniz Zeyrek: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demir yumruğu, karşısında milleti bulunca ters tepti

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Yaklaşık bir ay önce, devletin ve yargının gücünü arkasına alan iktidar kendini çok güçlü hissediyordu. Bu hissin en büyük dayanağı ve güvencesi 2018’den bu yana hayatımızda olan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ydi (CHS). Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aday olmaya hazırlandığı gelecek seçimlerdeki üç potansiyel rakibin de şu anda cezaevinde olması tesadüf ya da hukuki olabilir mi?

İmamoğlu’nun ‘terör örgütü’ ya da bir ‘uyuşturucu kartelinin lideri’ymiş gibi özel tim operasyonuyla gözaltına alınması, sağlık muayenesinden dahi kaçırılmaya çalışılması CHS’nin güç göstergesiydi. Ancak beklendiği gibi olmadı. CHS’nin elindeki devlet, yargı ve medya gücüne karşın halk desteği olmadan yeterince güçlü olmadığı anlaşıldı. AK Parti’nin deneyimli siyasetçileri dahi yapılanın büyük bir stratejik hata olduğunu düşünüyordu artık.

Ez cümle CHS’nin demir yumruğu, karşısında milleti bulunca ters tepti. İktidar yanlıları dışında kimse Ekrem İmamoğlu ve ekibinin neyle suçlandığına dahi bakmadı… Bir de iddia makamının elinde yeterince delil olmadığı ortaya çıktı. Geriye Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki üç rakibinin birtakım iddialarla cezaevine atıldığı ve hücrede tutulduğu gerçeği kaldı. Bir de iktidarın halk desteğinin yüzde 30’un altına düştüğüne dair anketler…

Deniz Zeyrek’in yazısı