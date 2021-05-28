Deniz Zeyrek: Cumhurbaşkanı adaletini kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışırsa cumhur ne yapar?

“Bu daha bir. Daha neler olacak, daha dur bakalım, bunlar iyi günler” ne demek? Akşener’in Rize’de yaşadığı o arbede “iyi günler” ise “kötü günler” ne getirecek?

Çok merak ediyorum, Erdoğan kurarken, bu cümlelerin ne tür sonuçlar doğurabileceğini düşündü mü?

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Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan konuşma özetinde “Gelin Hanım” bölümü yoktu. Bu bir “pişmanlık” belirtisi miydi bilmiyorum.

Ancak hala hukuk devletiysek şu soruyu sormanın hakkımız olduğunu düşünüyorum:

“Devletin zirvesindeki Cumhurbaşkanı kendi kişisel adaletini kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışırsa cumhur ne yapar?”

Deniz Zeyrek’in yazısı