Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Cumhurbaşkanı adaletini kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışırsa cumhur ne yapar?

“Bu daha bir. Daha neler olacak, daha dur bakalım, bunlar iyi günler” ne demek? Akşener’in Rize’de yaşadığı o arbede “iyi günler” ise “kötü günler” ne getirecek?

Çok merak ediyorum, Erdoğan kurarken, bu cümlelerin ne tür sonuçlar doğurabileceğini düşündü mü?

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Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan konuşma özetinde “Gelin Hanım” bölümü yoktu. Bu bir “pişmanlık” belirtisi miydi bilmiyorum.

Ancak hala hukuk devletiysek şu soruyu sormanın hakkımız olduğunu düşünüyorum:

“Devletin zirvesindeki Cumhurbaşkanı kendi kişisel adaletini kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışırsa cumhur ne yapar?”

Deniz Zeyrek’in yazısı

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Gururla yazıyorum ki, müzemizi bu hafta Google Arts&Culture’a da açtık.
Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.
Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.
İlerleyen zaman içinde sadece objelerle ve kitaplarla da kalmayıp, Türk Mutfağı ve Türk Kahvesi’ni de tanıtmak istiyoruz bu platformdan. Kendi tat ve değerlerimizi tanıtmak için daha güzel bir platform hayal edemiyoruz.

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