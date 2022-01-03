Deniz Zeyrek: Çarpıldık ey halkım, unutma o gözleri!

“Elektrikte yeni tarife”
Bu başlıktan kastedilen 149 kilowatt/saat’e kadar olan kısmına yüzde 50, 150 kilowatt/saat ve üstüne yüzde 130 zam yapıldığı gerçeği.
Bu tarife Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in aralık başında açıkladığı “yeni tarife”nin ilk uygulamasıymış. Amacı da dar gelirlileri korumakmış.
Bakan Dönmez ve “elektriğe yeni tarife” başlığını atan arkadaşlar sanırım yoksul halkı teselli etmeye çalışıyorlar: “Ey yoksullar, sizin elektrik faturanıza yüzde 50 zam yaptık ama üzülmeyin, sizden biraz daha iyi durumda olanlara yüzde 130 zam geldi.”
Keşke ülkemizin küçük yatırımcılarının, çiftçilerinin, emekçilerinin, hepsinden önemlisi de GAZETECİLERİNİN 2021’de yaptığı son şey Sayın Nureddin Nebati’nin gözlerinin içine bakmak olmasaydı.
En azından yeni yıla böyle çarpılarak girmezdik!
Çarpıldık ey halkım, unutma o gözleri!