Deniz Zeyrek: Büyük ihtimalle ihaleyi alan yandaş şirketin talebiydi

Benim bildiğim Tayyip Erdoğan, öyle muhalefet itiraz etti diye bir işi yapmaktan vazgeçmez. Tersine o işe dört elle sarılır ve daha da hızlı ve hırslı yapar. Pistleri yıkmaktan vazgeçmeleri büyük ihtimalle ihaleyi alan yandaş şirketin talebidir. Zira, bir uçak pisti öyle kolay kırılacak bir beton parçası değildir. Pistler inşa edilirken uçakların sağlıklı inişi kalkışı için çok yoğun bir beton kullanılmaktadır. Yüzeyleri, yüksek hızla inen uçakların fren sürtünmesine özel bir şekilde yapılmıştır. Ortalama bir ticari uçak pisti en az 3 km uzunlukta, 16 şeritli bir otoyol genişliğinde ve 1 metre kalınlığında güçlendirilmiş betondan oluşuyor.

Deniz Zeyrek’in yazısı