Deniz Zeyrek: Bu yasakların hepsi planlı ve tek merkezden

Bu tür yasakların hepsi planlıdır ve bütün sonuçlarıyla hesaplanarak tek merkezden hayata geçirilmiştir. Kimi zaman bir siyasetçi, kimi zaman bir sivil toplum kuruluşu, kimi zaman bir tarikat/cemaat fitili ateşler. Bunun literatürdeki adı “psikolojik harp”tir. “Ne alakası var, hepsi ayrı şehirlerde oldu. Kimini vali, kimini rektör, kimini de belediye yasakladı” diyebilirsiniz. Geçmişte MGK’nın gizli psikolojik harp genelgelerini ortaya çıkarmış gazeteci olarak söylüyorum: O belediye başkanlarının, rektörün ve valilerin dahi uyguladıkları yasakların gerçek kaynağı ve amacı konusunda fikri olmayabilir.

Deniz Zeyrek’in yazısı