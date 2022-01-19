Deniz Zeyrek: Bu yanlışın bedelini bütün ülke öder

Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı yeni yatırım programı da gösterdi ki büyük kentlerin büyük bütçeli ve önemli projeleri onaylanmamış.

Erdoğan ve kurmayları, muhalif belediyelerin bu yolla başarısız kılınmasını Erdoğan ve AK Parti için “politik bir amaç” olarak görebilir. Ancak halkın ihtiyaçlarını karşılamasına dönük projelerin, politik amaçlar doğrultusunda engellenmesi, bir ülkeyi yönetme sorumluluğuyla bağdaşmaz.

Bir cumhurbaşkanı sadece kendi seçmenini ya da mahallesini ihya ederse, ülkenin geri kalanı ötekileştirip ayrımcı davranırsa, o ülkenin demokrasisi belini doğrultamaz.

Bu yanlışın bedelini sadece muhalefet partileri ve o partilere oy verenler değil bütün ülke öder!

Deniz Zeyrek’in yazısı