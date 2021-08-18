Deniz Zeyrek: Bu cümleyi duyunca ‘Eyvah’ dedim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Taliban’la ilgili soruları yanıtlarken şu cümleyi kurdu: “Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz.” Bu cümleyi duyunca, yıllardır Türkiye’nin dış politikasını takip eden bir gazeteci olarak “eyvah” dedim, “Suriye’deki, Libya’daki, Yemen’deki radikal örgütler, Hamas ve İhvan yetmiyormuş gibi müttefik listemize bir de Taliban eklendi.” Neden mi?

Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti, kazancı ne olursa olsun bu zihniyetle hiçbir ittifakın içinde yer alamaz, o zihniyetle iş tutamaz. Bu zihniyetin hiçbir mesajını “olumlu” karşılayamaz. O yüzden “Taliban’la temasta kalalım”, “Mehmetçiği taliban namlusunun ucunda nöbete gönderelim” diyen herkese açıkça soruyorum: ZO-RUN-DA MI-YIZ?

Deniz Zeyrek’in yazısı