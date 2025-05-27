Deniz Zeyrek: Böyle tipler türedi, kimi YouTube imamı, kimi Tik Tok, kimi Instagram vaizi

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Vaiz Mehmetoğlu, kendisine sert tepki veren CHP lideri Özgür Özel’e yanıt verme saikiyle sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

“Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (Gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih’teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim.” diyen Mehmetalioğlu, “Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım, bekle.”

Bu nasıl bir hadsizliktir?

Böyle tipler türedi: Kimi YouTube imamı, kimi Tik Tok, kimi Instagram vaizi.

Sosyal medyada üç beş takipçi kasınca dünyanın kendi etraflarında döndüğünü sanan bir din adamı kitlesi oluştu.

Adamdaki cürete bakın ki Atatürk’ün kurduğu, Türkiye’nin kurucu siyasi partisi, hali hazırda Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin Genel Başkanı’na “Sana tokadı ben atacağım, bekle” diyebiliyor.

Vaiz mi mafya lideri mi?

Diyanet vukuatları kendi boyunu aşan bu vaizi daha ne kadar izleyecek?

Deniz Zeyrek’in yazısı