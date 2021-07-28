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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Bolu belediye başkanı ’10 kat’ faturayı AKP’ye kesmeli

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “göçmene on kat fatura” uygulaması, düpedüz ayrımcılıktır.

Birilerinin bayramda Suriye’ye gidip elini kolunu sallayarak dönebildiği bir ortamda Özcan’ın öfkesi haklı bir öfkedir ama muhatabı daha iyi bir hayat sürebilmek için Bolu’ya sığınmış göçmenler değildir.


Özcan “on kat” fatura kesecekse eğer, huzurlu, müreffeh bir gelecek için Türkiye’ye sığınanlara değil, yanlış dış politika ve göç politikalarına imza atan AK Parti’yle Recep Tayyip Erdoğan hükümetine kesmelidir.

Özcan “on kat” fatura kesecekse eğer, savaştan, zulümden, yoksulluktan kaçana değil, Batı’daki bütün çıkışları kapalı olan Türkiye’nin doğudaki ve güneydeki bütün girişlerini ardına kadar açanlara kesmelidir.

Özcan “on kat” fatura kesilecekse eğer, Avrupa’dan, Birleşmiş Milletler’den gelecek üç kuruş için ülkeyi “göçmen toplama merkezi”ne dönüştürenlere kesmelidir.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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