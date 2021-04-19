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Yaramazlara biraz batar!

Deniz Zeyrek: Belgenin kaynağı Bakan Pekcan’ın yerine geçmek isteyenler

Geçenlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bir iddia ortaya attı. Dedi ki “Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığına kendi şirketinden 9 milyon liralık dezenfektan satın aldı.”

Demokratik hukuk devletlerinde bu tür iddialar çok ciddiye alınır. Bu tür şeyler yapan bakanlar sıkıntı yaşarlar, istifa ederler. Konuyu araştırdığımda iki şey gördüm:

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*Sayın Pekcan iddiaya yanıt dahi vermemiş. Böyle durumlar için “sükut ikrardan gelir” derler bilirsiniz. Geçmişte bir kadın bakanın (Güler İleri), sırf babasının ölüm ilanının parası bakanlıktan ödendi diye istifa ettiği bir ülkeydik. Eğer bugün böyle ciddi bir iddia için “n’olmuş yani” deniliyorsa vay demokrasimizin haline!

*İkinci gördüğüm konu da iddianın ve belgenin kaynağıyla ilgili. Kim sızdırmış olabilir sizce? Tabii ki kabine değişiminde ‘ilk değişecekler’ listesinde görülen Ruhsar Hanım’ın yerine geçmek isteyenler.

Deniz Zeyrek’in yazısı

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