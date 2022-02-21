Deniz Zeyrek: Baraj yüzde 10’da kalırsa şaşırmayacağım

AK Parti’nin oyları eskisi gibi yüksek olsa, yapılacak değişikliklerin bir anlamı olabilirdi. Ancak Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’nı geçtiği durumlarda, Seçim Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin hepsi Millet İttifakı’na yarayabilir. Diyeceğim o ki artık evdeki hesap çarşıya pek uymadığı gibi parti salonlarında yazılan senaryolar da sokağa, sandığa uymayabiliyor. Yani Seçim Kanunu değişikliğinden vazgeçilirse, baraj yüzde 10’da kalırsa şaşırmayacağım.

Deniz Zeyrek’in yazısı