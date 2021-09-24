Deniz Zeyrek: Bakan keşke laf yetiştirmeyi bırakıp o gençlere umut verebilse

Sayın Bakan keşke siyaset yapmayı ya da muhalefet partilerine laf yetiştirmeyi bırakıp o gençlere umut verebilse, kalıcı çözüm bulunana dek geçici çözümler üretebilse. O gençlere başlarını sokabilecek bir “yurt” ayarlasa, velilerin endişelerini giderse.

Mesela kamu kurumlarının atıl bekleyen onlarca misafirhanesi var. Mesela, salgın döneminde kapısına kilit vuran oteller, pansiyonlar var. Onları yurtları ayarlanana dek gençlerin hizmetine sokabilse.

Ha bir de şu var: Kredi Yurtlar Kurumu, bir bakanlığın yatırımlar dairesine bırakılabilecek, işi sadece inşaatçılık gibi görülebilecek bir kurum değildir.

Kredi Yurtlar Kurumu derhal bütün enerjisini yurt sorununu çözmeye adamış, bütünlüklü stratejiler geliştirebilen özerk bir kuruma dönüştürülmelidir.

Yoksa sadece bugün değil, 34 yıl sonra da üniversiteli gençler aynı sorunu yaşar!

Deniz Zeyrek’in yazısı